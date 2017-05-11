Проект подачи воды в физкультурно-оздоровительный комплекс Великих Лук обойдется примерно в полмиллиона

14:43, 12 мая 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на разработку проекта технологического присоединения физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в Великих Луках к централизованной системе водоотведения. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Водоканал. Максимальная цена контракта составляет 474 тысячи 636 рублей, источник финансирования — собственные средства муниципального предприятия.

Проектом должно быть предусмотрено строительство самотечной сети канализации из полиэтиленовых труб.

Аукцион назначен на 26 мая, срок выполнения работ — 45 дней с момента заключения договора.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится по заказу ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчиком работ выступает ООО «Техгазмонтаж». Объект предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Все это будет доступно и для маломобильных групп населения