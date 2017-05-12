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Общество

Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) передаст участок общей площадью 17,5 га администрации Псковской области для строительства автомобильной дороги регионального значения «Северный обход Пскова (2-й пусковой комплекс)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе агентства.

Участок с кадастровым номером 60:18:0060601:614 расположен в деревне Борисовичи Псковского района. С ходатайством о его передаче к АИЖК ранее обратился губернатор Псковской области Андрей Турчак. Помимо автодороги, здесь предполагается размещение транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 (Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой).

Кроме того, АИЖК планирует передать еще один участок для строительства дороги площадью 0,97 га, также расположенный в деревне Борисовичи. Он был образован из участка площадью 50,33 га с кадастровым номером 60:18:0060601:256.

Напомним, строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова ведет компания ООО «Технострой». Работы второго пускового этапа начались 13 сентября 2016 года. В них входит строительство автомобильной дороги, соединяющей автомобильную дорогу Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через реку Великую в Псковской области.

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