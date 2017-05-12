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Общество

30 новых квартир для переселения печерян из аварийного жилья приобретет администрация района

30 благоустроенных квартир планируется приобрести в Печорах в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Заказчик - администрация района. Максимальная цена контракта составляет 41 млн 225 тысяч 559 рублей. На эти средства предполагается купить у застройщика 6 четырехкомнатных, 2 трехкомнатных, 10 двухкомнатных и 12 однокомнатных квартир. Общая жилая площадь - не менее 842,3 кв. м.

Квартиры должны быть переданы заказчику до 1 августа 2017 года.

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