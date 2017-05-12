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Общество

Дорожный ремонт улицы Вокзальной и проспекта Гагарина начат в Великих Луках

В Великих Луках продолжается ремонт дорог. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города со ссылкой на МУП «ДСУ», сейчас на участке дороги по улице Вокзальной ведутся подготовительные работы и демонтаж бордюрного камня.

На фото: работы на улице Вокзальной. Фото Александра Воробьева.

Также на проспекте Гагарина проводится фрезерование дорожного покрытия. После выполнения всех необходимых подготовительных работ здесь будет уложен новый асфальт.

В целом в этом году предусмотрено отремонтировать с применением БЦМ 2000 кв. м. асфальтобетонного покрытия, метраж ямочного ремонта с опиловкой составит 2500 кв.м., с применением фрезерования будут отремонтированы еще 8000 кв.м. дорожного полотна.

Кроме того, в этом году будет проведен капитальный ремонт тротуара по улице Новосокольнической в сторону молочного комбината. Здесь, помимо обустройства пешеходной части, будет установлено барьерное ограждение для безопасности людей.

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