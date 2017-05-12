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Общество

Сборник докладов выпустят к Александро-Невским чтениям в Пскове

К VIII Всероссийским Александро-Невским чтениям, которые пройдут в Пскове 8-9 июня, выпустят сборник докладов, которые будут представлены на этом мероприятии. Об этом сообщил кандидат исторических наук, профессор Анатолий Филимонов на пресс-конференции 12 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что первый сборник был выпущен в 2012 году, с того момента в свет вышли уже 5 изданий. Особенно Анатолий Филимонов выделил сборник к чтениям 2015 года, отметив, что он насчитывал около 200 страниц.

«Каждый год мы находим для публикации что-то интересное, общеизвестные материалы мы подаем с другой точки зрения.  Каждый год мы находим ряд серьезных докладов, которые теперь останутся в анналах псковской истории», - подчеркнул профессор. Он добавил, что в этом году интересные работы представили ученики 3-4 классов из Санкт-Петербурга. 

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