Актёр фильма «Шапито-шоу» расскажет псковичам о жестовом пении и учебе во ВГИКе

15:02, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области состоится встреча с актёром Алексеем Знаменским. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Алексей Знаменский — актёр московских театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёр. Первоначально был известен исполнением песен известных музыкантов на жестовом языке, сам является слабослышащим. На встрече артист расскажет про увлечение жестовой песней, про свой актерский путь и про учебу во ВГИКе на режиссера кино.

Алексей Знаменский родился в Екатеринбурге. В 2006 году окончил театральный факультет Государственного специализированного института искусств на курсе М. П. Семакова. В 2003 и 2005 годах — участник Фестиваля VSA arts в Канаде. В 2001 году снялся в фильме «Пыль» творческого объединения «СВОИ2000», где на фоне заключительных титров исполнил песню «Хочу перемен!» на жестовом языке. В 2011 году исполнил одну из главных ролей в фильме «Шапито-шоу». В 2012 году заканчивает мастерскую И. Ф. Масленникова на режиссёрском факультете Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.



Начало встречи в 19:00. Вход свободный.