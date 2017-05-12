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Общество

Протоиерей Олег Тэор рассказал о планах строительства монастыря на месте Ледового побоища

Настоятель храма Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор рассказал о планах строительства монастыря в деревне Кобылье Городище в Гдовском районе. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной проведению в Пскове VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которая состоялась 12 мая.

Позже в беседе с корреспондентом ПАИ настоятель храма Александра Невского уточнил, что на данный момент строительство обители находится в стадии планирования, источники финансирования и сроки возведения монастыря пока не известны. При этом протоиерей Олег Тэор заметил, что в первую в Кобыльем Городище необходимо отремонтировать имеющийся там храм Архангела Михаила.

Добавим, что Кобылье Городище - деревня в Гдовском районе, которая считается самой близкой точкой к месту Ледового побоища, произошедшего в 1242 году на Узмени у Вороньего камня. Первое упоминание Кобыльего Городища в псковских летописях датируется 1406 годом.

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