Протоиерей Олег Тэор рассказал о планах строительства монастыря на месте Ледового побоища

14:37, 12 мая 2017, ПАИ

Настоятель храма Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор рассказал о планах строительства монастыря в деревне Кобылье Городище в Гдовском районе. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной проведению в Пскове VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которая состоялась 12 мая.

Позже в беседе с корреспондентом ПАИ настоятель храма Александра Невского уточнил, что на данный момент строительство обители находится в стадии планирования, источники финансирования и сроки возведения монастыря пока не известны. При этом протоиерей Олег Тэор заметил, что в первую в Кобыльем Городище необходимо отремонтировать имеющийся там храм Архангела Михаила.

Добавим, что Кобылье Городище - деревня в Гдовском районе, которая считается самой близкой точкой к месту Ледового побоища, произошедшего в 1242 году на Узмени у Вороньего камня. Первое упоминание Кобыльего Городища в псковских летописях датируется 1406 годом.