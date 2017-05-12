Прокуратура Псковской области начала проверку по факту задержки зарплат в санатории «Голубые озера»

14:40, 12 мая 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области начала проверку по факту задержки зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озера». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков направил обращение в прокуратуру региона с просьбой проверить информацию о несвоевременной выплате заработной платы сотрудникам санатория «Голубые озёра» в деревне Опухлики Невельского района.

О фактах нарушений трудовых прав граждан на сайте губернатора Псковской области сообщил член Общественного совета по правам пациентов при Государственном комитете по здравоохранению и фармации региона Иван Васильев. По его словам, работникам профучреждения не платят с начала 2017 года.