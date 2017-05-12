Завод по производству технического текстиля планируется построить в псковском «Моглино»

14:24, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая под руководством заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова состоялось первое заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Моглино». На нем была рассмотрена заявка компании «Стримтекс» на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории региона. Речь идет о строительстве завода по производству технического текстиля с полиуретановым покрытием на площадке ОЭЗ «Моглино», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Открывая совещание, Сергей Перников подчеркнул, что ранее подобные заседания проводились в Министерстве экономического развития РФ, впоследствии полномочия по рассмотрению бизнес-планов были переданы на уровень регионов. Замгубернатора выразил уверенность в том, что сформированный экспертный совет будет качественно и с той же эффективностью вести работу по одобрению и приему новых резидентов ОЭЗ «Моглино».

Что касается непосредственно проекта ООО «Стримтекс», то инвестором выступает французская компания НEFI development. Предполагаемый объем финансирования — более 380 млн рублей. Сроки реализации проекта - порядка двух лет. Инвестор планирует уже осенью текущего года выйти на строительную площадку, а в конце 2018 года начать выпуск продукции.

На первоначальном этапе завод будет производить до 1,5 млн квадратных метров в год технического текстиля, а через 1,5 года планирует выйти на мощность в 3 млн квадратных метров изделия в год. Продукция не имеет аналогов в России и будет востребована на строительном, дизайнерском и рекламном рынках не только в России, странах СНГ, но и в Европе, уверен инвестор.

На завод требуются технологи, которые умеют заниматься пропиткой полотен. Компания готова обеспечить рабочими местами порядка 102 человек и намерена подыскать специалистов в Псковской области. Сергей Перников пообещал инвестору содействие в поиске и подготовке необходимых работников. В ответ генеральный директор «Стримтекс» Михаил Трошкин сказал, что обязательно воспользуется поддержкой администрации области в этом вопросе.

«Проект интересный и обречен на успех. Мы все больше уверены в своих силах. А ваша особая экономическая зона «Моглино» для нас — находка», — добавил Михаил Трошкин.

Присутствовавший на заседании экспертного совета представитель инвестора, учредитель компании HEFI development Винсент Обри отметил, что продукт, который будет выпускать завод, — инновационный и практически не используется в России, хотя в Европе уже давно пользуется популярностью. По его мнению, компания «Стримтекс» сможет заполнить пустующую нишу на российском рынке, а также выйти на рынок западных стран. Технический текстиль найдет свое применение в ремонте готовых помещений, а также во внутренней и внешней отделке новых быстровозводимых зданий и помещений общественного, промышленного и бытового назначения.

Со своей стороны генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич заверила экспертный совет, что площадка готова обеспечить инвестора необходимой инфраструктурой: земельным участком в 1,5 га, а также необходимыми объемами электро-, водо- и газоснабжения.

По итогам обсуждения Сергей Перников отметил, что инвестпроект укладывается в концепцию ОЭЗ «Моглино» и, по сути, отражает ее специфику как экспортоориентированной площадки. Вице-губернатор выразил надежду, что заложенные в бизнес-проекте параметры будут реализованы в полном объеме и в срок, и пообещал со стороны администрации Псковской области всяческое содействие.

Затем путем голосования экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал заявку компании «Стримтекс». Следующим этапом станет подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта.

Добавим, что участники заседания также утвердили регламент работы экспертного совета, который разработан с учетом требований федерального законодательства. Документ содержит общие положения, описывает полномочия экспертного совета, характеристику его членов, а также вопросы подготовки и проведения заседаний и порядок принятия решений.