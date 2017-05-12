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Общество

Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне

С 10 по 11 мая в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по спорту на пилоне Pole Sports Russia 2017. Псковские спортсменки Виктория Тренина и Марина Русакова одержали победу в категории «дуэты элит». Об этом Псковскому агентству информации сообщили победители.

В июле псковички поедут представлять Россию на чемпионат мира в Голландию.

Ещё одна псковичка -  Эвелина Брагина – на чемпионате в Петербурге  заняла 2 место в категории «юниоры элит» и также получила путёвку на чемпионат мира.

Представительницы Пскова Виктория Артемьева и Ксения Васильева стали финалистками самой многочисленной категории чемпионата – «дети элит 8-14 лет», заняв 8 и 9 место.

Также Псковскую область на чемпионате России представляли Виолетта Африкантова, Арина Моисеева, Карина Годовикова - категория «дети элит 8-14 лет», а в категории «соло элит» среди женщин 18-39 лет Анна Бахирева.

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