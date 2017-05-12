Центробанк призывает псковичей жаловаться на страховые компании

14:38, 12 мая 2017, ПАИ

Центральный банк России в связи с вступлением в конце апреля в силу очередных изменений закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) призывает жителей Псковской области, у которых имеются жалобы на работу страховых компаний, обращаться в псковский офис Центробанка (Псков, Октябрьский проспект, 8), в электронную приемную или по телефону 8 800 250 40 72. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 12 мая, в ходе пресс-конференции заявил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Глеб Чирков.

При этом представитель Центробанка отметил, что Псков в число проблемных регионов по выплатам по ОСАГО не входит, и жалоб на эту тему за последние годы практически не было.

Он напомнил, что 28 апреля вступили в силу очередные изменения в закон об ОСАГО. В результате, изменен порядок возмещения вреда, который причинен легковым автомобилям. Приоритетной формой возмещения ущерба теперь является восстановительный ремонт на станции техобслуживания (СТО).

По словам Глеба Чиркова, основная цель изменений, внесенных в закон, - необходимость улучшения качества клиентского сервиса. Он добавил, что в Псковской области и до нововведений любой гражданин мог свободно оформить полис ОСАГО и с возмещением проблем также не возникало. Теперь же автовладелец может выбрать СТО из числа тех, с которыми у страховщика будет заключен соответствующий договор.

При восстановительном ремонте, в отличие от денежной выплаты, не будет учитываться износ деталей поврежденного автомобиля, также не будет допускаться использование бывших в употреблении запчастей, кроме исключительных случаев.

Предельный срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней со дня представления транспортного средства на станцию техобслуживания. Она должна находиться не далее 50 км от места ДТП или от места жительства потерпевшего. Ремонт автомобилей возрастом до 2 лет должен производиться официальным дилером. Максимальный гарантийный срок на ремонт - не менее 6 месяцев, а если ремонт выполнялся в отношении кузова с использованием лакокрасочных материалов – то не менее 12 месяцев.

Если в ходе приемки работ у автовладельца будут замечания, то он должен это зафиксировать в акте и заявить об этом в страховую компанию. Страховые компании, которые уличат в многократных нарушениях, могут быть ограничены Центробанком в правах на натуральное возмещение.

Если в результате ДТП две стороны имеют соответствующие полисы, то действует прямое возмещение и с заявлением нужно обращаться в свою страховую компанию. Если поврежденных транспортных средств больше, то придется обращаться в страховую компанию виновника. Компания должна рассмотреть документы в течение 20 дней и затем дать направление на ремонт и оплатить ремонт. За несоблюдение сроков предусматривается неустойка в размере 1% от стоимости страхового возмещения.

Глеб Чирков добавил, что в законе остались случаи, когда возмещение возможно только в денежной форме. Например, по соглашению сторон, а также в сложных случаях, когда причинен тяжкий или средний вред здоровью или когда потерпевший является инвалидом и использует транспортное средство по медицинским показаниям, или когда стоимость восстановительных работ превышает предельно установленную законом стоимость, а вторая сторона отказалась производить доплату.

Представитель Центробанка подчеркнул, что если договор ОСАГО заключен после 29 апреля, то работает приоритет ремонта.