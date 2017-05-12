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Общество

С новыми возможностями техприсоединения познакомит «Псковэнерго» участников «ПсковЭКСПО-2017»

В рамках универсальной выставки «ПсковЭКСПО-17», которая будет проходить 25 мая в Пскове на стадионе «Машиностроитель», начальник управления перспективного развития и технологического присоединения предприятия «Псковэнерго» Алексей Черкасов расскажет об упрощении процедуры подключения к электрическим сетям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Он познакомит участников выставки с действующими онлайн-сервисами, используя которые физические и юридические лица могут подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств в Псковской области.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в целях повышения доступности энергетической инфраструктуры для потребителей создан Портал электросетевых услуг ПАО «Россети». Это единый центр информации по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям.

Алексей Черкасов ответит на вопросы, подробно остановится на нормативно-правовой базе и отдельно - на каждом этапе техприсоединения, начиная с момента подачи заявки и заканчивая подписанием актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

В течение года диалог энергетиков с представителями бизнеса в открытом режиме продолжится на различных площадках. Планируется также, что такие встречи пройдут в зоне эксплуатационной ответственности каждого производственного отделения предприятия.

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