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Общество

Глеб Чирков: В изменённом законе об ОСАГО всё неплохо продумано и будет работать

В измененном законе об ОСАГО всё неплохо продумано, организовано и будет работать, заявил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Глеб Чирков на пресс-конференции 12 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глеб Чирков обратил внимание на то, что теперь страховая компания должна обеспечить заключение договоров со станциями техобслуживания, и к ним устанавливаются определенные требования. «Если страховые компании нарушат закон, то они лишатся права на ремонтное обслуживание и будут осуществлять только натуральные выплаты. СТО выбирает пострадавшая сторона. В законе ограничений по количеству станций техобслуживания, с которыми будут работать страховщики, нет. Их задача обеспечить автомобилистам качественный и оперативный ремонт, из этого страховая компания и должна исходить. Главное, чтобы интересы клиента соблюдались», - сказал он.

Также, как отметил Глеб Чирков, гражданин, который будет принимать работы, имеет право осмотреть свой автомобиль. В случае, если возникнут претензии по качеству ремонта, он их может заявить. «Раньше автолюбители работали один на один с представителями сервиса, выбирая на свой страх и риск организацию, которая будет производить ремонт. Сегодня все претензии будут заявляться страховой компании, а страховые компании серьезно регулируются, в том числе, государством. Это дает гражданам дополнительные гарантии», - пояснил он.

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