Максим Жаворонков рассмотрел дела петербуржцев, нарушивших запрет выхода на лед Чудского озера

14:48, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области, председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Максим Жаворонков рассмотрел дела об административных правонарушениях, связанных с выходом граждан на лед озер Псковской области в запрещенный период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела 17 марта. Однако 25 марта сотрудники администрации Гдовского района совместно с инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области и служащими Пограничного управления ФСБ России по региону в ходе рейда обнаружили семь жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на льду Чудского озера.

В отношении четырех из них принято решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, в отношении трех остальных продолжается административное производство.

Ранее за аналогичные правонарушения, совершенные 21 марта, три человека были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.