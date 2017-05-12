0
12:41
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
11:37
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
10:16
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
09:52
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
08:31
День экологического образования проводится в России 12 мая
22:40
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая
20:31
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
Еще новости
Общество

Максим Жаворонков рассмотрел дела петербуржцев, нарушивших запрет выхода на лед Чудского озера

12 мая заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области, председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Максим Жаворонков  рассмотрел дела об административных правонарушениях, связанных с выходом граждан на лед озер Псковской области в запрещенный период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела 17 марта. Однако 25 марта сотрудники администрации Гдовского района совместно с инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области и служащими Пограничного управления ФСБ России по региону в ходе рейда обнаружили семь жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на льду Чудского озера.

В отношении четырех из них принято решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, в отношении трех остальных продолжается административное производство.

Ранее за аналогичные правонарушения, совершенные 21 марта, три человека были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
12 мая 2017
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
12 мая 2017
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
12 мая 2017
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
12 мая 2017
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
День экологического образования проводится в России 12 мая
12 мая 2017
День экологического образования проводится в России 12 мая
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая
11 мая 2017
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая 1
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
11 мая 2017
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
11 мая 2017
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных

Идет загрузка...