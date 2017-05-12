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Общество

Пушкиногорский суд не удовлетворил жалобы землевладельца на постановления Россельхознадзора

Пушкиногорский районный суд отказал собственнику земель сельскохозяйственного назначения в удовлетворении жалоб, поданных на постановления Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Собственник был привлечен к административной ответственности за зарастание принадлежащих ему сельхозугодий площадью 26,3 га, находящихся в районе деревни Лескутино Пушкиногорского района. Управление вынесло постановления о назначении штрафа в размере 40 тыс. рублей (по 20 тыс. рублей за каждый участок).

Не согласившись с постановлениями, землевладелец подал жалобы в суд, в которых ставил вопрос об их отмене, ссылаясь на то, что предоставил право владения и пользования участками другому лицу по договору отчуждения, а также сообщил, что он не был уведомлен о проведении проверки. В жалобе было указано, что собственник не имеет материальной возможности обрабатывать земли и считает назначенное ему наказание чрезмерно суровым.

Однако суд установил, что на момент проведения проверки земельные участки находились в собственности заявителя, а отчуждение участков произошло уже после проведения проверки и вынесения обжалуемых постановлений. Также в судебном заседании представитель Россельхознадзора представил доказательства того, что собственник был дважды должным образом уведомлен о проведении проверки, однако на нее не явился, вследствие чего проверка проведена в присутствии двух свидетелей. Также в качестве доказательства в суд была представлена выданная администрацией Велейской волости справка о том, что участки, принадлежащие заявителю, не используются по целевому назначению.

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