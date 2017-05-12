«МегаФон» выступил телеком-партнёром «Вахты памяти»
«МегаФон» обеспечил услугами связи организаторов Псковской областной международной «Вахты памяти-2017», которая проходила в окрестностях деревни Рожново Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.
В «Вахте памяти» участвовали 32 отряда из Брянска, Кирова, Челябинска, Первоуральска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Казахстан, Донецка и Луганска. Псковский регион представляли поисковые отряды из Пскова, Великих Лук и районов области.
«Развивая сеть в Псковской области, мы не случайно уделяем внимание небольшим населенным пунктам и отдаленным районам. Надежная связь нужна не только местным жителям, но и участникам значимых мероприятий – в частности, организаторам «Вахты памяти», – прокомментировал директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.