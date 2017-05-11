Дебаты участников предварительного голосования «Единой России» 15 мая пройдут в Дедовичах

16:22, 12 мая 2017, ПАИ

15 мая дебаты участников предварительного голосования в посёлке Дедовичи пройдут в районном центре досуга и библиотеке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В Дедовичском районном центре досуга (улица Энергетиков, дом 6) состоится встреча участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия», а также кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дедовичского района шестого созыва по одномандатному округу № 1. Во встрече примут участие заместитель начальника Порховского отдела ОАО «Псков энергоагент» Алексей Абраменко, пенсионер МВД Владимир Ананьев, директор-главный редактор МП «Редакция районной газеты «Коммуна» Владимир Антипов, заведующий зубопротезным кабинетом ГБУЗ «Дедовичская районная больница» Александр Ильин, председатель СПК «Дубишно» Сергей Сероокий, заместитель председателя правления «Бежаницкое райпо» Вера Федорова.

Кроме того, в Дедовичской районной библиотеке (улица Пионерская, дом 10) намечена встреча участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дедовичского района шестого созыва по одномандатному округу № 5. В состав участников встречи входят начальник РЭС-4 ПО «Восточные электрические сети филиала ПАО «МРСК» Северо-Запада «Псковэнерго» Сергей Иванов, заведующая филиалом «Вязьевская школа» МБОУ «Дедовичская СШ№1» Марина Разинкова, предприниматель Игорь Тарасов, главный инженер СПК «Победа» Александр Терентьев, а также заместитель директора ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района» Лидия Турлевич.