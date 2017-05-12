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Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные

12 мая в одну из квартир на улице Крупской в Пскове позвонил мужчина, который представился врачом городской поликлиники. Как сообщила Псковскому агентству информации главврач поликлиники, в процессе разговора незнакомец переписал реквизиты всех документов.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что на указанный адрес врач из поликлиники не выходил.

Информация о происшествии направлена в УМВД России по Псковской области и в УМВД России по Пскову.

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