Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные

15:38, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая в одну из квартир на улице Крупской в Пскове позвонил мужчина, который представился врачом городской поликлиники. Как сообщила Псковскому агентству информации главврач поликлиники, в процессе разговора незнакомец переписал реквизиты всех документов.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что на указанный адрес врач из поликлиники не выходил.

Информация о происшествии направлена в УМВД России по Псковской области и в УМВД России по Пскову.