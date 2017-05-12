Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников

16:07, 12 мая 2017, ПАИ

Число клиентов оператора из Псковской области, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании Tele2.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось на 24%. Число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом, выросло на 5%. Интернет-трафик увеличился более чем в 2 раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

Количество абонентов из Псковской области, выехавших за пределы страны, увеличилось на 81%, а путешествующих по России – уменьшилось на 20%. При этом в поездках по стране жители области пользовались мобильным интернетом значительно чаще: интернет-трафик вырос в 3 раза.

Абоненты Tele2 посетили 168 стран, самыми посещаемыми из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты – на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах. В топ стран жителей Псковской области попали Белоруссия, Эстония, Латвия, Финляндия и Украина.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.