151 упаковку курительных смесей обнаружили псковские таможенники под матрасом у гражданина Латвии
На таможенном посту в железнодорожном пункте пропуска Посинь сотрудники Псковской таможни обнаружили незадекларированный товар.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в пассажирском поезде Москва - Рига при таможенном досмотре сопровождаемого багажа и ручной клади гражданина Латвии в дорожных сумках и под матрасом обнаружена партия курительных смесей. 151 упаковка различных курительных смесей не была задекларирована по установленной форме. Общий вес партии товара превысил 150 килограммов.
Товар изъят, помещен на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении.