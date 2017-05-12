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Общество

VI Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Псковской областной библиотеке

24 мая в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоятся VI книговедческие Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие стало для библиотеки традиционным и ежегодно собирает всех, кто связан с сохранением и передачей традиций письменности и культуры края: филологов, историков, краеведов, библиотекарей, сотрудников музеев и культурных учреждений.

В программе запланированы выступления краеведа, почетного гражданина города Пскова Н. Левина, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка ПсковГУ Л. Костючук, заведующей историко-краеведческой библиотекой имени И. Василёва ЦБС Пскова Людмилы Русановой, сотрудников Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника А. Александрова, О.  Кудрявцевой, С. Волковой, Т. Седаковой, кандидата искусствоведения Т. Шулаковой, а также сотрудников Псковской областной универсальной научной библиотеки Р. Денисовой и А. Левченко.

Кроме того, ученый секретарь историко-культурного центра «Самолва» Т.  Наместникова расскажет о создании уникальной библиотеки центра. Людмила Беляева, заведующая музейной библиотекой Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» поведает об особенностях формирования книжного собрания музейной библиотеки Пушкинского заповедника.

Подробно ознакомиться с программой VI книговедческих Кирилло-Мефодиевских чтений можно на сайте библиотеки.

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