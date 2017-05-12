В Полистовском заповеднике прошла инвентаризация ранневесенней флоры

19:28, 12 мая 2017, ПАИ

В Полистовском заповеднике прошла инвентаризация ранневесенней флоры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Сотрудники заповедника совместно с доцентом МГПУ Ольгой Корольковой провели флористические исследования в южной части болотного массива. Маршрут проходил через внутриболотные острова: Волчий, Дубовец западный, Высокий, Медвежий, Берёзовый, Тёмный, а также через урочища Осиновик западный и Свинаево. Основной целью исследования было выявление ранневесенней флоры. По результатам анализа летних флористических описаний, а также опыта аналогичных исследований на территории Рдейского заповедника, составлен маршрут через наиболее перспективные растительные сообщества.

Наибольший интерес для специалистов представляли Дубовец западный, а также некоторые точки на материке, на имеющие названия (например, точка с отметкой высот 95,1 м). В целом, состав ранневесенней флоры оказался типичным для смешанных лесов: в массе отмечена ветреница дубравная, сочевичник весенний, звездчатка жестколистная. Исследования в весенний период позволяют также выявить места произрастания паразитических растений. Например, подъельника обыкновенного и гнездовки обыкновенной.

Во время экспедиции сотрудники встретили интересных представителей фауны заповедника: белая куропатка, глухарь, серый журавль, который кормился недалеко от бывшей деревни на острове Медвежий. Бобры в урочище Свинаево продолжают активно осваивать старые мелиорационные каналы: отмечены свежие погрызы, плотины, углубление каналов, кормовые столики, однако хатка пока не ремонтируется. Возможно на этой территории начинает обустраиваться молодой бобр или пара, судя по зубам годовики (ширина резцов не более 7 мм).