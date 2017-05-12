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Общество

Строители возводят и укрепляют опоры будущего моста Северного обхода через Великую

Работы по строительству второй очереди Северного обхода вокруг Пскова продолжаются. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту, в активной фазе находятся работы по строительству моста через реку Великая.

На опоре № 1 выполнены работы по бетонированию насадки. На опоре № 2 выполняются подготовительные работы по устройству ростверка. Завершены работы по возведению временной эстакады для строительства опоры № 3. На противоположном берегу реки выполняются работы по сносу и расчистке участков будущей строительной площадки. На площадке строительства дорожной магистрали в районе деревни Заровенье Псковского района выполнены работы по бетонированию ростверка опоры № 2, армируются каркасы стоек.

Вторая очередь Северного обхода — это 9 километров автотрассы, которая соединит автомобильные дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонской Республикой, и мост через реку Великую.

Строительство осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», а также госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы». Проект поддержал президент России Владимир Путин, Министерством транспорта РФ и Росавтодором. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 6,8 млрд рублей.

Ввод инфраструктурного объекта в эксплуатацию позволит разгрузить Псков от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса.

Срок исполнения работ по контракту — декабрь 2019 года.

Следить за строительством моста через реку Великую можно в режиме реального времени. Трансляция осуществляется на сайте Государственного комитета Псковской области по транспорту.

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