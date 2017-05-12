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Общество

С 1 по 11 мая в Псковской области ликвидировано восемь лесных пожаров

С 1 по 11 мая работники лесной охраны обработали 564 задымления, обнаруженных с использованием системы видеонаблюдения «Лесохранитель» и 116 термоточек, зафиксированных системой дистанционного мониторинга ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ. За указанный период на землях лесного фонда ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади 3,2 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Противопожарного лесного центра.

Также в результате совместных действий работников ГКУ лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» удалось ликвидировать 43 случая перехода природных пожаров на земли лесного фонда, возникших по причине неконтролируемого выжигания травянистой растительности.

Напомним, что постановлением администрации Псковской области от 23 марта 2017 года № 137 на территории Псковской области установлено начало пожароопасного периода с 24 марта 2017 года.

В это время запрещается: разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок и стекло; употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 10. 11. 2015 г. № 1213 запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса и разведение костров на полях.

Также установлены дополнительные меры по защите лесов от пожаров. В соответствии с постановлением собственники территорий, прилегающей к лесу, должны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а лица виновные в возникновении лесных пожаров привлекаются к административной и уголовной ответственности.

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара угрожающего лесам, просьба сообщить на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 100 14 84, звонок бесплатный, режим работы – круглосуточно.

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