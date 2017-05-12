0
18:05
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
17:28
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
17:12
Мужчина на кухне - 2.0. № 10: Главплов (ФОТО, ВИДЕО)
16:07
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
15:36
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
12:41
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
11:37
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
Еще новости
Общество

Псковская полиция приглашает граждан на службу

УМВД России по Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Дополнительно для граждан, претендующих на должность полицейского (кинолога): прошедшие специальную подготовку и имеющие документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), дом 7, кабинет 32, телефон 29-25-73.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
12 мая 2017
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
12 мая 2017
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово» 2
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
12 мая 2017
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
12 мая 2017
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
12 мая 2017
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
12 мая 2017
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада 1
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
12 мая 2017
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
12 мая 2017
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»

Идет загрузка...