Стал известен состав участников турнира по боксу между командами Псковской области и Грозного

16:37, 12 мая 2017, ПАИ

Стал известен состав участников встречи по боксу между командами Псковской области и города Грозного (Чечня), который состоится 14 мая в 14:00 в Великих Луках в спорткомплексе «Стрелец». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В команду Псковской области вошли: мастер спорта, финалист чемпионата России, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А» Муххамад Шехов (56 кг, Великие Луки), кандидат в мастера спорта, победитель первенства СЗФО Нарек Тарвердян (60 кг, Псков), мастер спорта, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А» Дмитрий Зиновьев (64 кг, Великие Луки), кандидат в мастера спорта, призер чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А» Игорь Зуев (69 кг, Псков), мастер спорта, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А» Юрий Федоров (69 кг, Великие Луки), мастер спорта, финалист первенства России, финалист чемпионата СЗФО, победитель всероссийских соревнований класса «А» Глеб Голик (75 кг, Псков), мастер спорта, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А» Максим Зиновьев (75 кг, Великие Луки), мастер спорта, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А» Дмитрий Муратов (75 кг, Псков), мастер спорта, финалист первенства России, победитель всероссийских соревнований класса «А» Егор Демин (81 кг, Псков), мастер спорта, финалист первенства России, победитель чемпионатов ЦФО, победитель всероссийских соревнований класса «А» Сергей Егоров (91 кг, Великие Луки).

Тренируют псковских боксёров Вадим Голик (Псков), Алексей Селиверстов (Великие Луки), Вячеслав Ярулин (Псков).

Команду города Грозный представляют: кандидат в мастера спорта, призер чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А» Мамади Цуцаев (56 кг), мастер спорта, победитель первенства СЗФО Абубакар Айдамиров (60 кг), мастер спорта, финалист и победитель первенств России, победитель первенства Европы, участник первенства Мира Беслан Хамзаев (64 кг), мастер спорта, победитель первенств России, Европы, Мира, чемпионатов СКФО Шамиль Мальсагов (69 кг), мастер спорта, победитель чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А» Расул Джовбатыров (69 кг), мастер спорта, победитель первенства России, участник первенства Европы Шамиль Хатаев (75 кг), мастер спорта, победитель чемпионатов СКФО, Спартакиады России Абдул-Керим Тапаев (75 кг), кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Чеченской Республики Алимсултанов Магомед (75 кг), мастер спорта международного класса, финалист первенства России, финалист чемпионата России Имам Хатаев (81 кг), кандидат в мастера спорта, победитель чемпионата СКФО Замбек Атсаламов (91 кг).

Тренеры чеченских спортсменов - Геннадий Савин и Рамзан Мусхаджиев.

Напомним, что о проведении турнира по боксу губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Чечни Рамзан Кадыров договорились 2 марта во время визита делегации Псковской области в Чеченскую Республику.