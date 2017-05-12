Мужчина на кухне - 2.0. № 10: Главплов (ФОТО, ВИДЕО)

17:12, 12 мая 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский в особом представлении не нуждается: один из старожилов псковской политики, свой нынешний пост он занимает уже 8 лет. Тем не менее, бывший директор псковского Дома офицеров регулярно показывает себя с неожиданной стороны. К примеру, в июне 2013 года, когда в германском Герфорде решался вопрос о месте проведения Ганзы-2019, он, как считается, склонил чашу весов в пользу Пскова, очаровав немцев виртуозной игрой на баяне. Как выяснилось, это был не единственный тщательно скрываемый талант Ивана Цецерского. В рамках проекта «Мужчина на кухне» он не менее виртуозно приготовил узбекский плов вместе с ребятами из Детской деревни – SOS, шефом одной из семей в которой является глава города.

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Пару лет назад друг подарил Ивану Цецерскому казан. Глава Пскова уже убедился, что в этом универсальном котле можно готовить что угодно множеством способов: тушить, жарить, варить. Но его «коронка», это, конечно же, узбекский плов. Благо, учил его готовить «настоящий узбек»: сокурсник по Львовскому военно-политическому училищу, который, по стечению обстоятельств, тоже живет в Пскове.

Дошло до того, что теперь в хозяйстве у Ивана Цецерского целых два казана: большой «уличный», для готовки на живом огне, и поменьше – чтобы помещался на газовую плиту. Но «дома – не то!», - признает Цецерский.

А вообще, по его словам, за плитой он стоит часто и охотно: «Каждые выходные что-то готовлю». В ответ на вопрос, что именно он умеет, Иван Цецерский начинает загибать пальцы: «Супы почти все… Запеченная курица. Рулька! Отваришь ее, обмажешь медом с горчицей, и в духовку. Та-а-а-акая запеканочка получается!!!»

В вопросах, связанных с пловом, Иван Николаевич – «фундаменталист», в отличие от, скажем, известного пропагандиста плова, кулинарного блогера и телеведущего Сталика Ханкишиева, настаивающего, что плов – это не раз и навсегда определенный набор ингредиентов, а сочетание кулинарных техник. Глава Пскова категорически утверждает, что «настоящий» плов может быть только с бараниной или телятиной, но никак не со свининой или, упаси Бог, курицей. «Не называйте курицу, сваренную с рисом, пловом!!!» - требует Иван Цецерский.

Для того, чтобы накормить ребят из детской деревни и многочисленных «болельщиков», в числе которых был и председатель Общества содействия развитию породненных связей между Псковом и немецким городом Нойс Бернхард Штекер, главе Пскова понадобились 4 килограмма мяса, 3 килограмма лука и 3 килограмма моркови!

Ингредиенты:

- телятина;

- рис;

- морковь;

- репчатый лук;

- чеснок;

- растительное масло;

- курдючное сало;

- соль;

- зира.

Рецепт:

Для начала надо как следует вымыть казан: вскипятить в нем воду и вычерпать ее. Казан должен быть очень чистым!

Нарезаем основные ингредиенты. Нож у меня особый, из Узбекистана: подарок друзей.

Нарезаем лук полукольцами…

Морковь - соломкой…

Мясо - кубиками…

Главный ингредиент, без которого плов не плов – курдюк! В прошлом году я привез килограмм курдючного сала из Ташкента: как раз на десять казанов плова.

Кусочек курдюка мелко нарезаем...

И отправляем в раскаленный казан – вытапливать бараний жир.

Получившиеся шкварки извлекаем. Они очень вкусны с луком и солью!

Добавляем в вытопленный жир растительное масло.

Если бы мясо было нарезано крупными кусками, то мы начали с его обжарки. Но поскольку мясо у нас нарезано небольшими кубиками, то вначале в казан отправится лук.

Лука очень много, но это не должно смущать: к концу готовки он растает без следа! Важно не дать ему пригореть, постоянно перемешивая.

Когда лук уменьшился в объеме и стал золотистым, кладем в казан мясо.

Продолжаем не менее тщательно перемешивать содержимое казана, не давая ему пригореть.

Тут можно добавить немного зиры, растерев ее между ладонями.

Следующей в казан отправляется морковь.

Обжариваем ее до тех пор, пока упругая «соломка» не станет мягкой.

Добавляем в казан холодной воды. Доводим до кипения.

Солим получившийся бульон. Можно не опасаться пересолить на этом этапе: лишнюю соль вберет рис.

Опускаем в бульон головки чеснока. Чтобы чеснок отдал свой сок, предварительно надрезаем их. Очистить достаточно только верхний слой шелухи!

Когда бульон как следует прокипел и стал густым и наваристым, извлекаем чеснок…

И кладем в казан хорошо промытый рис.

Разравниваем поверхность риса.

Заливаем его кипятком так, чтобы воды покрыла рис слоем толщиной в палец.

Теперь надо дождаться, пока рис вберет в себя жидкость, а ее остатки выкипят. Это очень ответственный момент.

Когда рис почти готов, накрываем казан крышкой. Убираем огонь, извлекая из печи угли и недогоревшие поленья. Приготовление плова нельзя рассчитать по минутам: все делается «на глаз», по ощущениям. Единственное исключение: плов под крышкой настаивается ровно 22 минуты.

Готово: рис получился рассыпчатым и впитал в себя масло и жир, мясо тает во рту.

Приятного аппетита!