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Общество

Ход работ в домах Пскова и Великих Лук проверили сотрудники Фонда капремонта

Сотрудники Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области проинспектировали ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Мониторинг работ по капитальному ремонту состоялся в домах № 18 и № 33 по проспекту Ленина и по Октябрьскому проспекту в Великих Луках и в домах №87; 89 и 91 по улице Леона Поземского и в доме №55 по улице Труда в Пскове.

Целью поездки являлись проверка хода работ, качества капитального ремонта, соответствие ремонта проектной документации, соблюдение подрядной организацией всех требований строительно-нормативной документации.

Как отметил заместитель генерального директора по организации капитального ремонта Алексей Тимашов, региональный оператор в области реализации мероприятий программы капитального ремонта работает максимально прозрачно и готов отчитываться перед собственниками. «В тех домах, где проводится ремонт, люди понимают, что программа действительно работает. С собственниками таких объектов проще общаться, они идут на контакт, у них положительное мнение о капремонте», - добавил он.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день Фонд капремонта реализовал 226 работ (услуг) по капитальному ремонту в 137 многоквартирных домах.

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