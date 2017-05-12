Полиция напоминает псковским предпринимателям-иностранцам о летних нововведениях

19:59, 12 мая 2017, ПАИ

Полиция напоминает, что с 1 июня 2017 года вступает в силу положение пункта 13 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, согласно нововведению не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.