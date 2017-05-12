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Общество

Полиция напоминает псковским предпринимателям-иностранцам о летних нововведениях

Полиция напоминает, что  с 1 июня 2017 года вступает в силу положение пункта 13 статьи 25  Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О  безопасности дорожного движения».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, согласно нововведению не допускается управление транспортными средствами  на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении  предпринимательской  и трудовой деятельности, непосредственно  связанной с управлением транспортными средствами.

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