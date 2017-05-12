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Культура

Концерт молодых преподавателей псковского колледжа искусств пройдёт 15 мая

15 мая в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт молодых преподавателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

В концерте примут участие преподаватели музыкального отделения: выпускница Саратовской Государственной консерватории им. Л. Собинова Анна Гаранова; выпускница Петрозаводской Государственной консерватории им. А. Глазунова Екатерина Долгина; выпускница Петрозаводской консерватории им. Глазунова Ирина Иванова; выпускница Хоровой академии им. Попова, Москва Светлана Констандина; выпускница Петрозаводской Государственной консерватории им. А. Глазунова Евгения Максимова.

В программе концерта прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов: И. Брамса, С. Прокофьева, С. Рахманинова, А. Пьяцоллы.

Начало концерта в 16:00. Адрес музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, д. 2, малый концертный зал (аудитория 413). Вход на концерт свободный.

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