На 136 млн рублей предлагается увеличить расходы бюджета Пскова

17:49, 12 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 12 мая, в рамках подготовки к внеочередной 82-й сессии Псковской городской Думы прошли заседания профильных комитетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы под председательством Евгения Самуйлова рассмотрел вопрос «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 29.12.2016 № 2180 «О бюджете города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии с представленным администрацией города проектом, поправки вносятся в основные параметры главного финансового документа города, а именно, доходы бюджета увеличиваются на 136,3 млн рублей за счет безвозмездных поступлений - средств федеральных и областных субсидий. Соответственно, расходы бюджета также увеличиваются на эту сумму, которая будет направлена на формирование комфортной городской среды (39,5 млн рублей) и капитальный ремонт дорог (96,8 млн рублей).

Начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала, что кроме этого планируется передвижение бюджетных ассигнований, в том числе, на увеличение расходов по капитальному ремонту дорог, на установку светофорных объектов.

Кроме того, в ходе дискуссии депутат Владимир Коваленко поинтересовался принципом распределения федеральных средств на формирование комфортной городской среды в городе. Заместитель главы администрации города Татьяна Иванова пояснила: «Эта программа определена федеральными стандартами». Планируется, что в мае комиссия составит перечень адресов согласно представленным жителями города заявкам по определенным критериям, и те, у кого документы представлены верно и в срок, войдут в этот список.

Она также добавила, что помощь в подготовке этих документов оказывается всем обратившимся. Члены бюджетного комитета единогласно проголосовали за внесение рассмотренного вопроса по изменениям в бюджет в повестку ближайшей сессии гордумы.

Также члены комитета по социальным вопросам и молодежной политике под руководством Любови Николаевой обсудили вопросы награждения Почетной грамотой Псковской городской Думы за большой вклад в развитие культуры города и достижение высоких результатов в трудовой деятельности коллективов молодежного хореографического ансамбля «Ивушки» Городского культурного центра, детской библиотеки «ЛиК» и Централизованной библиотечной системы (ЦБС). Присутствующие отметили, что ансамбль «Ивушки» ведет активную концертную деятельность в Пскове, участвует в общегородских мероприятиях и в этом году празднует 20-летний юбилей. А у работников ЦБС приближается профессиональный праздник. Эти вопросы члены комитета одобрили и вынесли на предстоящую сессию ПГД с рекомендацией «принять».

Думский комитет по ЖКХ и благоустройству во главе с Сергеем Гавриловым согласовал и вынес на предстоящую сессию ПГД вопросы предоставления в аренду муниципального имущества Горводоканалу и распоряжения объектами жилищного фонда города.

Помимо этого, на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности под руководством его председателя Константина Болотина депутаты рассмотрели 6 вопросов имущественного характера. В ходе обсуждения они одобрили сделку Управления капитального строительства, дали согласие муниципальным учреждениям «Стадион «Машиностроитель», «Лифтмонтажсервис», «Центральной библиотечной системе» на предоставление в аренду муниципального имущества.

Окончательное решение по всем рассмотренным на комитетах вопросам примут депутаты в ходе внеочередной 82-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится в понедельник, 15 мая, в 12:00 в зале заседаний Псковской городской думы.