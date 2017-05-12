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Общество

В Пскове чествовали ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона № 8

12 мая в Пскове чествовали ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона № 8. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны по округу, узники, блокадники, труженики тыла, депутат Псковской городской Думы, организатор встречи Дмитрий Барабанов. В качестве почетного гостя собравшиеся пригласили на торжество главу Пскова Ивана Цецерского.

«Спасибо вам, что вы подарили нам и нашим детям спокойную счастливую жизнь. Мы знаем, чего вам это стоило, сколько жертв, боли, страданий вы перенесли в годы Великой Отечественной войны. Мы никогда этого не забудем, для нас вы всегда будете героями», - обратился к ветеранам Иван Цецерский. Глава города пожелал собравшимся крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С пожеланиями крепкого здоровья и благополучия к ветеранам обратился и депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов. «Я хочу, чтобы вы были уверены, что ваш подвиг останется в наших сердцах. Мы всегда будем ставить вас в пример младшему поколению. Низкий вам поклон за то, что вы выстояли, избавили мир от фашизма, восстановили нашу страну после страшной войны».

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреев рассказал о невзгодах и тяготах военного времени и пожелал присутствующим здоровья, бодрости, энергии.

Поздравление ветеранам прозвучало также от председателя Совета ветеранов по микрорайону №8 Антонины Васильевой: «Наша Победа - великая, это подвиг всего народа! Желаю нашим дорогим ветеранам здоровья и неиссякаемой энергии».

Ветераны делились своими воспоминаниями о военных годах. За праздничным столом звучали фронтовые песни и стихи.

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