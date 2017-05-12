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Общество

Стипендиаты австрийской ассоциации «Маленькие сердца» проводят встречу в Пскове

12 мая в Пскове проходит ежегодная встреча участников международного образовательного проекта псковского областного отделения Российского детского фонда по стипендиальной поддержке одаренных студентов-сирот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения.

Отметим, что проект поддерживают благотворители австрийской ассоциации «Маленькие сердца» во главе с президентом Паскаль Вайер.

В 2016-2017 учебном году благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» и ее партнеры из Европы поддерживали 15 студентов-сирот из Псковской области. Каждый год Паскаль Вайер приезжает в Псков, чтобы встретиться со своими подопечными студентами-сиротами, лично вручить почетные дипломы выпускникам, порадоваться достижениям стипендиатов и обсудить успехи проекта за прошедший учебный год.

Стипендиальный проект Детского фонда помогает выпускникам сиротских учреждений получить достойное образование, социализироваться в обществе и раскрыть свой потенциал. Для этого ежемесячно стипендиаты получают именную стипендию на учебные нужды и повышение профессиональной компетенции, изучение иностранных языков и прохождение различных курсов. Кроме материальной поддержки благотворителей в стипендиальном проекте присутствует также фактор существенной психологической и моральной поддержки: студенты пишут письма своим благотворителям, делятся с ними своими успехами, получают ответные сообщения, а сотрудники Детского фонда оказывают постоянное психосоциальное сопровождение.

Напомним, что стипендиальный проект псковского Детского фонда стартовал в 2003 году с поддержки трех студентов-сирот – выпускников школ-интернатов Псковской области. С каждым годом он набирал обороты и на январь 2017 года стипендиальный проект насчитывал уже 91 стипендиата благодаря помощи партнеров из США, Австрии, Голландии и Норвегии. Участие в проекте Детского фонда по постинтернатному сопровождению позволило многим выпускникам сиротских учреждений региона успешно окончить учебные заведения как Пскова и Псковской области, так и Москвы, Санкт-Петербурга, Торжка, Смоленска.

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