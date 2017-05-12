Общественные советы Псковской области подвели первые итоги работы

17:51, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая в администрации Псковской области прошел круглый стол на тему «Общественный контроль: первые итоги». В нем приняли участие председатели Общественных советов при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Главном государственном управлении социальной защиты населения региона, представители органов местного самоуправления и советов при них. Инициатором встречи выступила Общественная палата Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участники круглого стола обсудили первые итоги работы и вопросы, связанные с расширением возможности участия граждан в общественном контроле.

Кроме того, участники совещания договорились усилить взаимодействие между общественными советами, так как в некоторых случаях вопросы затрагивают полномочия сразу нескольких органов исполнительной власти региона.

В рамках круглого стола также прозвучали предложения по улучшению организации работы советов, таких как распределение обязанностей между членами общественного совета, их мотивация, периодичность заседания и компетентность участников совета.

Подобные встречи планируется сделать регулярными.