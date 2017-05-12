План благоустройства своего двора представили главе Великих Лук жители дома 3 по улице Мурманской

17:44, 12 мая 2017, ПАИ

Жители дома Планы благоустройства двора дома № 3 на улице Мурманской в Великих Луках обсудили глава города Николай Козловский и его общественный советник Александр Жердев. «Решение жителей этого дома – наглядный пример того, как можно, учитывая интересы всех его жильцов, сделать двор комфортным и красивым», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Наш проект благоустройства двора включает в себя три позиции, которые непременно хотели видеть жители дома. Это озеленение, устройство парковки для автотранспорта и детская площадка. Обсудив все предложения и пожелания, мы пришли к решению, которое устраивает всех», - рассказал Александр Жердев.

В итоге планируется устроить парковку примерно на 60 машин для жителей дома. Для этого придется убрать некоторые деревья, но, как отмечалось, ущерба озеленению двора это не нанесет. По словам Александра Жердева, многие деревья уже достаточно большие и старые и представляют опасность, поэтому их лучше убрать. «Вместо них мы посадим новые, в другом месте, лучше какие-нибудь хвойники. Освободим место для машин, но и озеленению двора ущерба не нанесем», - сказал он.

Также во дворе предполагается установить детскую площадку.

Кроме того, Александр Жердев высказал ряд предложений, которые касаются благоустройства всего города. Во-первых, считает он, надо подумать над тем, как устроить мусорные контейнеры и контейнерные площадки таким образом, чтобы мусор не разносило ветром, а машине было бы удобно забирать контейнеры. Во-вторых, общественный советник предложил выработать в городе какой-то единый стиль оформления фасадов домов в плане озеленения. «Для этого, конечно, нужна помощь специалиста-дизайнера», - признал он.