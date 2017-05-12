Ремонт Красноармейской набережной и дома на улице Мирной проконтролировал глава Пскова

18:04, 12 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 12 мая, глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд с целью осмотра ремонта дорожного покрытия Красноармейской набережной в микрорайоне Шабаны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вместе с жителями микрорайона глава города прошёл по заасфальтированному дорожному полотну Красноармейской набережной, отметив разительную перемену по сравнению с видом месячной давности, когда дорога была разбита. Затем участники выезда свернули в Трудовой переулок. Как пояснил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, в настоящее время здесь выполнен задел на прокладку ливнёвой канализации. На выходе с Трудового переулка на улицу Войсковую он показал, где планируется установить пять приёмных колодцев.

Напомним, в прошлом сезоне на этой улице, по просьбе жителей, обратившихся к главе города, был сделан тротуар. В планах заасфальтировать и саму улицу.

Иван Цецерский подчеркнул, что ливнёвая канализация должна быть сделана качественно: «Благоустройство этой территории мы выполняем поэтапно. Сначала решили самую наболевшую проблему – отсутствие тротуара, затем отремонтировали Красноармейскую набережную, следующий этап – оборудование ливнёвой канализации, потом перейдём к ремонту улицы Войсковой».

Кроме того, глава Пскова проконтролировал выполнение ремонтных работ крыши дома №13 по улице Мирной. Здесь к Ивану Цецерскому присоединились представители подрядной организации по ремонту кровли, специалисты регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области, сотрудники управляющей организации.

Жительница этого дома, квартира которой регулярно затапливалась от протекания кровли, обратилась к главе города с просьбой проконтролировать ход работ. У псковички были сомнения в качестве ремонта и сроках его исполнения. Представитель подрядной организации пояснил, что все работы сделают в срок: «Дата сдачи объекта – 15 августа, сейчас выполнено 50% работ, и вода на крыше скапливаться не будет». Иван Цецерский заверил жителей, что будет держать этот вопрос на контроле.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году в этом дворе заменили дорожное покрытие и установили водосток.