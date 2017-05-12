Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича

19:30, 12 мая 2017, ПАИ

Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области проводит внеплановую межведомственную проверку по факту ампутации ноги у 62-летнего мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.

«Выводы делать рано. Но по предварительной информации, ампутация ноги — следствие множественных тяжелых патологий, имеющихся у пациента. Если бы это не было бы сделано вовремя, то человек мог бы умереть. В любом случае окончательные выводы будут сделаны после проведения проверки. Если будут установлены факты нарушения сотрудниками медицинских учреждений клинических рекомендаций, виновные понесут ответственность», — сказал Игорь Потапов.

Напомним, в середине апреля этого года пациент Псковской психиатрической больницы был доставлен в Псковскую областную больницу, где ему диагностировали предынфарктное состояние и гангрену. В результате медикам пришлось ампутировать пенсионеру ногу.