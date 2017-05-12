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Общество

Сотрудники испытательной пожарной лаборатории подготовили псковских школьников к соревнованиям

На базе 3-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Псковской области прошла подготовка детской команды центра «Патриот» к очередным соревнованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Наблюдая за подготовкой детей, личный состав испытательной пожарной лаборатории заметил неточности в выполнении заданий. Понимая, что ребята теряют время на лишние манипуляции с верёвками, сотрудники показали детям, как за более короткий промежуток времени связать двойную спасательную петлю, а также указали на ошибки, которые увеличивают время закрепления верёвки за конструкцию. В этом случае практические навыки получили не только воспитанники центра «Патриот», но и сотрудники учреждения.

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