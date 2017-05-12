Белорусские георгины и редис не пропустили в Псковскую область

20:09, 12 мая 2017, ПАИ

11 мая в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района в результате проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Белоруссии в Россию шести клубней георгинов и 40 кг редиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.2 КоАП РФ.