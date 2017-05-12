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Общество

В дедовичской деревне Вязье прошёл противопожарный рейд

12 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провели профилактический рейд в деревне Вязье Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

 

В ходе рейда осуществлялся подворовой обход девяти домовладений, под роспись проинструктированы 18 человек, распространено 25 листовок, проведены индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в населенном пункте граничащим с лесным массивом.

Населению рассказали о пожарной обстановке в области и сообщили об основных причинах пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены также обязательные требования пожарной безопасности при уборке придомовых территорий, разъяснены требования правил противопожарного режима в РФ при разведении костров и выжигании сухой растительности.

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