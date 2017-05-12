В дедовичской деревне Вязье прошёл противопожарный рейд

20:16, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провели профилактический рейд в деревне Вязье Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлялся подворовой обход девяти домовладений, под роспись проинструктированы 18 человек, распространено 25 листовок, проведены индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в населенном пункте граничащим с лесным массивом.

Населению рассказали о пожарной обстановке в области и сообщили об основных причинах пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены также обязательные требования пожарной безопасности при уборке придомовых территорий, разъяснены требования правил противопожарного режима в РФ при разведении костров и выжигании сухой растительности.