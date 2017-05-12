Перевыпущенные карты Сбербанка можно будет получать в любом отделении

20:51, 12 мая 2017, ПАИ

Перевыпущенные карты Сбербанка можно будет получать в любом отделении, сообщил зампред правления банка Александр Торбахов. Об этом пишет РИА Новости.

«Нас пинали за то, например, что если клиент выпускал карту в одном месте,… если клиент имеет карту в одном территориальном банке, то не может в другом — эта проблема решена», — отметил Торбахов.

Он также привёл пример, когда у клиента случился плановый перевыпуск, и он не сказал, что хочет это делать в другом отделении, карта была выпущена и доставлена в другое отделение, а клиент пришёл за картой в другом городе.

Тогда, по словам Торбахова, сделать было уже ничего нельзя. Теперь проблему удалось решить и клиент может перезаказать новую карту.

Если карта уже находится несколько дней в выпуске, то её уже нельзя перенаправить, заменить и заказать новую, однако и это ограничение исчезнет в этом году.