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Общество

Перевыпущенные карты Сбербанка можно будет получать в любом отделении

Перевыпущенные карты Сбербанка можно будет получать в любом отделении, сообщил зампред правления банка Александр Торбахов. Об этом пишет РИА Новости.

«Нас пинали за то, например, что если клиент выпускал карту в одном месте,… если клиент имеет карту в одном территориальном банке, то не может в другом — эта проблема решена», — отметил Торбахов.

Он также привёл пример, когда у клиента случился плановый перевыпуск, и он не сказал, что хочет это делать в другом отделении, карта была выпущена и доставлена в другое отделение, а клиент пришёл за картой в другом городе.

Тогда, по словам Торбахова, сделать было уже ничего нельзя. Теперь проблему удалось решить и клиент может перезаказать новую карту.

Если карта уже находится несколько дней в выпуске, то её уже нельзя перенаправить, заменить и заказать новую, однако и это ограничение исчезнет в этом году.

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