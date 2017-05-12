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Общество

Парашютист из Латвии совершил первый в мире прыжок с дрона (ВИДЕО)

Латвиец Ингус Аугскалнус совершил первый в мире прыжок с дрона на высоте 330 метров, пишет РИА Новости. 

Трюк выполнен в Аматском крае Латвии. Беспилотник подлетел к площадке телекоммуникационной вышки, после чего Аугскалнус зацепился за прикрепленную к нему перекладину. Набрав необходимую высоту, спортсмен отпустил руки и раскрыл парашют.

Дрон, который использовался для трюка, оснащен 28 двигателями и может поднять груз весом до 200 кг.

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