Парашютист из Латвии совершил первый в мире прыжок с дрона (ВИДЕО)

20:59, 12 мая 2017, ПАИ

Латвиец Ингус Аугскалнус совершил первый в мире прыжок с дрона на высоте 330 метров, пишет РИА Новости.

Трюк выполнен в Аматском крае Латвии. Беспилотник подлетел к площадке телекоммуникационной вышки, после чего Аугскалнус зацепился за прикрепленную к нему перекладину. Набрав необходимую высоту, спортсмен отпустил руки и раскрыл парашют.

Дрон, который использовался для трюка, оснащен 28 двигателями и может поднять груз весом до 200 кг.