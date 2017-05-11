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Политика

Ведущая американского телеканала заговорила по-русски в ожидании «прихода хозяев» (ВИДЕО)

Ведущая Fox News Джули Рогински начала выпуск программы с фразы на русском языке, сообщает РИА Новости.

«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — сказала ведущая по-русски.

Затем Рогински извинилась и перешла на английский, пояснив, что всего лишь пыталась продемонстрировать «потенциальным хозяевам» знание их языка.

Рогински заявила, что Россия с каждым днем постепенно «захватывает» американское правительство, а увольнение главы ФБР Джеймса Коми стало «последним шагом на этом пути».

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых «связей с Россией». Вице-президент США Майк Пенс заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с расследованием «российских связей» президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отстранение Коми не отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, и подчеркнул, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

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