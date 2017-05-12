Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы

21:36, 12 мая 2017, ПАИ

Пограничники Эстонии намерены регулярно заказывать очистку рек и ручьев на границе с Псковской областью от бобровых плотин, поскольку они облегчают передвижение контрабандистов и другое незаконное передвижение через границу. Об этом сообщает rus.err.ee.

Департамент полиции и погранохраны отмечает, что беспокоящие пограничников бобровые плотины находятся в юго-восточной Эстонии на реках Педетси и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя.

Поскольку работы будут осуществляться на центральной линии государственной границы, необходимо частично пересекать границу, но придерживаться закона о границе. Деревья, лежащие на российской территории, придется разрезать по линии границы, заданием подрядчика будет не выходить на береговую линию России.

Подрядчик будет договариваться с российскими уполномоченными представителями погранохраны об обрезании упавших с российского берега или растущих там деревьев.

Утилизация деревьев и веток, которые достанут из водоемов, а также вывоз осадочных пород будут производиться за счет исполнителя работ. Бобровые плотины должны быть удалены за 15 дней.