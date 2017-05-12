0
22:23
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
21:36
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
20:22
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
18:05
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
17:28
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
17:12
Мужчина на кухне - 2.0. № 10: Главплов (ФОТО, ВИДЕО)
16:07
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
Еще новости
Общество

Последний памятник Ленину снесли в Киеве

В Киеве снесли последний памятник Ленину на улице Козацкой, до последнего времени остававшийся незамеченным, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Сегодня».

Памятник оставался незамеченным, так как находится в промышленной зоне, на территории бывшей швейной фабрики, где сейчас находятся офисные здания. Газета отмечает, что на снос постамента власти выделяли деньги, однако рабочие, которые ранее должны были демонтировать его, не нашли монумент, но пометили его как снесенный.

В конце апреля владелица территории написала заявление на демонтаж памятника, однако в ответ ей сказали, что «памятник по бумагам демонтировали и снова выделять деньги на его снос не будут». «В результате она за свой счет наняла рабочих. И сегодня памятник наконец повалили», - пишет издание в сообщении, подкрепляя его видеороликом, на котором памятник сносят несколько мужчин.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», в связи с чем в стране оказались запрещены советские символы, были снесены сотни памятников, многие улицы и населенные пункты переименованы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
12 мая 2017
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
12 мая 2017
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
12 мая 2017
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
12 мая 2017
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
12 мая 2017
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово» 4
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
12 мая 2017
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
12 мая 2017
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
12 мая 2017
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова

Идет загрузка...