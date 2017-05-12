Последний памятник Ленину снесли в Киеве

21:47, 12 мая 2017, ПАИ

В Киеве снесли последний памятник Ленину на улице Козацкой, до последнего времени остававшийся незамеченным, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Сегодня».

Памятник оставался незамеченным, так как находится в промышленной зоне, на территории бывшей швейной фабрики, где сейчас находятся офисные здания. Газета отмечает, что на снос постамента власти выделяли деньги, однако рабочие, которые ранее должны были демонтировать его, не нашли монумент, но пометили его как снесенный.

В конце апреля владелица территории написала заявление на демонтаж памятника, однако в ответ ей сказали, что «памятник по бумагам демонтировали и снова выделять деньги на его снос не будут». «В результате она за свой счет наняла рабочих. И сегодня памятник наконец повалили», - пишет издание в сообщении, подкрепляя его видеороликом, на котором памятник сносят несколько мужчин.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», в связи с чем в стране оказались запрещены советские символы, были снесены сотни памятников, многие улицы и населенные пункты переименованы.