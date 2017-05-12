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Общество

Литва отказалась от пассажирских железнодорожных перевозок в Москву

Компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) с 15 мая перестанет цеплять свои вагоны к поезду Калининград - Вильнюс - Москва, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что пассажирам «дадут возможность доехать до Москвы на поезде».

Заместитель директора «Литовских железных дорог» Линас Баужис считает, что этот шаг позволит улучшить эффективность компании и обеспечит качественное обслуживание клиентов. Всего перевозчик рассчитывает сэкономить таким образом до двух миллионов евро ежегодно.

«В дополнительных трех вагонах, следующих по маршруту Вильнюс - Москва, в среднем переезжало около 20 пассажиров. Маршрут Калининград - Вильнюс - Москва продолжит действовать, только в Вильнюсе к нему не будут прикрепляться дополнительно наши вагоны. Это сэкономит наши расходы, а средства будут направлены на более необходимые нужды для пассажиров – на улучшение качества услуг», — приводятся в релизе слова Баужиса.

В прошлом году «Литовские железные дороги» перевезли по маршруту Калининград - Вильнюс - Москва и обратно на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.

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