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Общество

Минстрой рекомендовал регионам пересмотреть планы отключения горячей воды

Минстрой России рекомендовал регионам, где наблюдается холодная погода, пересмотреть планы отключения горячей воды в мае. Об этом со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса пишет ТАСС.

«Этот май потребовал от коммунальщиков еще большей гибкости - из-за аномально холодной весны», - отметил замминистра.

Минстрой России рекомендовал регионам пересмотреть планы отключения горячей воды, в ряде регионов, например в Москве, Московской, Владимирской, Нижегородской областях - они уже были скорректированы.

Планы ремонта обычно синхронизируются с тем временем, когда сети наименее загружены - например, плановый ремонт проводят днем, когда большинство людей на работе и учебе, а профилактические отключения воды - летом, в теплое время, когда отсутствие горячей воды не так критично, напомнил Чибис.

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