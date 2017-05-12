Минстрой рекомендовал регионам пересмотреть планы отключения горячей воды

22:05, 12 мая 2017, ПАИ

Минстрой России рекомендовал регионам, где наблюдается холодная погода, пересмотреть планы отключения горячей воды в мае. Об этом со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса пишет ТАСС.

«Этот май потребовал от коммунальщиков еще большей гибкости - из-за аномально холодной весны», - отметил замминистра.

Минстрой России рекомендовал регионам пересмотреть планы отключения горячей воды, в ряде регионов, например в Москве, Московской, Владимирской, Нижегородской областях - они уже были скорректированы.

Планы ремонта обычно синхронизируются с тем временем, когда сети наименее загружены - например, плановый ремонт проводят днем, когда большинство людей на работе и учебе, а профилактические отключения воды - летом, в теплое время, когда отсутствие горячей воды не так критично, напомнил Чибис.