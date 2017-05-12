Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной

22:23, 12 мая 2017, ПАИ

Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Сообществе защиты памятников Пскова».

10 мая представители Археологического центра и градозащитной группы «Сообщество защиты памятников Пскова» провели совместную инспекцию объектов культурного наследия по адресу Ольгинская набережная 1А. В ходе инспекции установлено, что земляные работы при устройстве забора и ворот проведены собственником дома с нарушением процедуры, которая предусмотрена в таких случаях.

«Установить нарушение культурного слоя на данный момент по техническим причинам не представляется возможным. Такое нарушение можно только предполагать. Установка глухого забора создает помехи для мониторинга ситуации на территории домовладения», - отмечается в релизе.

В связи с вышеизложенным принято решение обратиться в органы охраны памятников с письменным обращением. Обращение от имени сообщества будет подготовлено и направлено в ближайшее время.