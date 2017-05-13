0
14:04
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
22:23
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
21:36
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
20:22
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
18:05
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
17:28
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
17:12
Мужчина на кухне - 2.0. № 10: Главплов (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Всемирный день справедливой торговли отмечается 13 мая

13 мая (во второе воскресенье мая) отмечается Всемирный день справедливой торговли, а май считается месяцем справедливой торговли, сообщает calend.ru.

Этот День, проводимый под руководством Всемирной организации справедливой торговли (World Fair Trade Organization), позволяет примерно 350 коллективам производителей и организациям справедливой торговли из 70 стран заявить о своем участии в справедливой торговле.

Среди мероприятий, традиционно организуемых в этот день, — выставки, семинары, конференции, в которых принимают участие компании-производители из разных стран мира, пропагандирующие принципы справедливой торговли, которая должна соответствовать международным стандартам. Кроме того, эти мероприятия направлены на формирование отрицательного общественного отношения к рабскому труду и привлечение внимания людей на экологические условия производства товаров.

Справедливая торговля — это общественное движение, призванное отстаивать международные стандарты и общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров. Основное внимание уделяется товарам, экспортируемым из развивающихся стран в развитые.

Товарами справедливой торговли могут быть такие продукты питания, как чай, кофе, какао, бананы, а также предметы ремесленного производства и одежда. Главное — чтобы они были произведены без применения рабского и детского труда.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13 мая 2017
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
12 мая 2017
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной 4
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
12 мая 2017
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
12 мая 2017
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
12 мая 2017
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
12 мая 2017
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово» 15
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
12 мая 2017
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
12 мая 2017
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне

Идет загрузка...