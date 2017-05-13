Всемирный день справедливой торговли отмечается 13 мая

11:51, 13 мая 2017, ПАИ

13 мая (во второе воскресенье мая) отмечается Всемирный день справедливой торговли, а май считается месяцем справедливой торговли, сообщает calend.ru.

Этот День, проводимый под руководством Всемирной организации справедливой торговли (World Fair Trade Organization), позволяет примерно 350 коллективам производителей и организациям справедливой торговли из 70 стран заявить о своем участии в справедливой торговле.

Среди мероприятий, традиционно организуемых в этот день, — выставки, семинары, конференции, в которых принимают участие компании-производители из разных стран мира, пропагандирующие принципы справедливой торговли, которая должна соответствовать международным стандартам. Кроме того, эти мероприятия направлены на формирование отрицательного общественного отношения к рабскому труду и привлечение внимания людей на экологические условия производства товаров.

Справедливая торговля — это общественное движение, призванное отстаивать международные стандарты и общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров. Основное внимание уделяется товарам, экспортируемым из развивающихся стран в развитые.

Товарами справедливой торговли могут быть такие продукты питания, как чай, кофе, какао, бананы, а также предметы ремесленного производства и одежда. Главное — чтобы они были произведены без применения рабского и детского труда.

