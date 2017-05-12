0
22:23
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
21:36
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
20:22
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
18:05
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
17:28
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
17:12
Мужчина на кухне - 2.0. № 10: Главплов (ФОТО, ВИДЕО)
16:07
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
Еще новости
Общество

День Черноморского флота ВМФ России празднуется сегодня

13 мая отмечается День Черноморского флота ВМФ России, сообщает calend.ru. День был учрежден в 1996 году. Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.

13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.

Первый штат Черноморского флота был утвержден в 1785 году. На 13 с половиной тысяч человек личного состава приходилось: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судна. Управление флотом осуществляло Черноморское адмиралтейство, созданное в Херсоне.

В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «севастополь» означает «величественный».  Вскоре город и порт Севастополь стал главной базой российского флота на Черном море.

Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы: Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов. Моряки Черноморского флота прославились во многих сражениях, защищая рубежи Родины и выполняя поставленные перед ними задачи, - в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в Крымской войне 1853–1856 годов, в Первой мировой войне и в годы Великой Отечественной войны.

Черноморский флот ВМФ России - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота Российской Федерации на Черном море. Как составная часть Военно-Морского Флота страны, он является средством обеспечения военной безопасности России на юге.

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. В его корабельный состав входит более 2,5 тысяч различных судов - это парусные, линейные, большие ракетные, сторожевые, разведывательные, десантные, малые ракетные, минно-тральные корабли, эскадренные броненосцы и миноносцы, крейсеры, подводные лодки, морские охотники, канонерские лодки, катера, спасательные, вспомогательные, гидрографические суда и другие.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
12 мая 2017
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной 4
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
12 мая 2017
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
12 мая 2017
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
12 мая 2017
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
12 мая 2017
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово» 15
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
12 мая 2017
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
12 мая 2017
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
12 мая 2017
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова

Идет загрузка...