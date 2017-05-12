День Черноморского флота ВМФ России празднуется сегодня

09:06, 13 мая 2017, ПАИ

13 мая отмечается День Черноморского флота ВМФ России, сообщает calend.ru. День был учрежден в 1996 году. Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.

13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.

Первый штат Черноморского флота был утвержден в 1785 году. На 13 с половиной тысяч человек личного состава приходилось: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судна. Управление флотом осуществляло Черноморское адмиралтейство, созданное в Херсоне.

В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «севастополь» означает «величественный». Вскоре город и порт Севастополь стал главной базой российского флота на Черном море.

Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы: Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов. Моряки Черноморского флота прославились во многих сражениях, защищая рубежи Родины и выполняя поставленные перед ними задачи, - в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в Крымской войне 1853–1856 годов, в Первой мировой войне и в годы Великой Отечественной войны.

Черноморский флот ВМФ России - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота Российской Федерации на Черном море. Как составная часть Военно-Морского Флота страны, он является средством обеспечения военной безопасности России на юге.

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. В его корабельный состав входит более 2,5 тысяч различных судов - это парусные, линейные, большие ракетные, сторожевые, разведывательные, десантные, малые ракетные, минно-тральные корабли, эскадренные броненосцы и миноносцы, крейсеры, подводные лодки, морские охотники, канонерские лодки, катера, спасательные, вспомогательные, гидрографические суда и другие.



